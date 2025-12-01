天皇皇后両陛下の長女・愛子さまは、きょう12月1日に24歳の誕生日を迎えられました。今年は社会人2年目となり、皇族としての公務の幅も広げられました。戦後80年の節目には沖縄県・長崎県などを訪れ、戦争体験者や遺族・語り部が苦難と努力の歴史や平和の尊さを次の世代に語り継ごうとしている取り組みに心からの敬意を持ち、平和への強い思いを新たにされました。初めての外国公式訪問で訪れたラオスでは、歴史や伝統などに触れか