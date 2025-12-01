1978（昭和53）年12月1日、道路交通法が大幅改正され、「自転車横断帯」が設置された。写真は東京都杉並区。交差点における自転車と歩行者の保護が目的だったが、自転車がいったん車道から左折して横断歩道脇の横断帯に入ると、左折しようとする自動車と衝突する事故が後を立たないため、各地で撤去が進んでいる。