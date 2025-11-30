セレモニーで「苦しい１年だった」とあいさつする横浜Ｍの大島監督＝日産ス◆横浜Ｍ３−１Ｃ大阪横浜Ｍのホーム最終戦後に行われたセレモニーで、大島監督と主将の喜田は「苦しいシーズン」と口をそろえた。一時は最下位に低迷し、監督は２度交代。前節にＪ１残留を確定させ、大島監督は「極限の状況でも選手たちは最後まで諦めず、気持ちを奮い立たせて戦ってくれた」とたたえた。下部組織出身で横浜Ｍ一筋でプレーする喜田は