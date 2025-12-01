日本能率協会総合研究所から、全国の20〜69歳の既婚女性および単身世帯女性を対象とした「メニュー」と「食卓」に関する調査結果が発表されました。米の価格高騰による食卓の変化や、調理に対する意識など、現代の食生活の実態が明らかになりました。 日本能率協会総合研究所「メニューからみた食卓調査2025《番外編》」 調査期間：2025年7月11日(金)〜2025年7月17日(木)調査対象：全国に居住する20〜69歳の既婚及