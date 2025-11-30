英語の否定表現には、驚くほど強烈な比喩が使われるものがある。今回取り上げる「not a cat in hell’s chance」もその一つだ。直訳すれば「地獄にいる猫には望みがない」となるが、いったいどういう意味なのだろうか。今回は、このイディオムがどのように生まれ、どのように使われてきたのかを探ろう。【こちらも】「猫がどちらに飛ぶかを見る」とは? 猫にまつわる英語イディオム (29)■Not a cat in hell’s chance「not a c