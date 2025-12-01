Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅが出演するＧｏｏｇｌｅのＡＩ「Ｇｅｍｉｎｉ」の新ムービーが１２月１日から放映される。永瀬廉（２６）と高橋海人（２６）は新ムービー内で、Ｇｅｍｉｎｉを使い、キャラクター「もふもふ（仮）」の生成に挑戦。永瀬は「ＡＩに対して距離感がある方もいらっしゃるかと思いますが、僕たちが『ＴｅａｍＧｅｍｉｎｉ』の一員として素晴らしさを伝えていきたい」と意欲を語った。高橋は「僕の中で大バズ