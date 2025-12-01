アニメ『暗殺教室』の完全新作『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』（2026年3月20日公開）の追加キャストが発表された。梅原裕一郎、山口勝平、山路和弘、東地宏樹、稲田徹が劇場版に初登場するキャラクターを演じる。【写真】劇場版『暗殺教室』追加キャストの梅原裕一郎、山口勝平ら5人今回の劇場版はテレビアニメ放送10周年を記念して制作され、キャストはテレビシリーズのメンバーが続投。新作は第2期放送終了後の2016年以