アニメ『暗殺教室』再放送（フジテレビ）の第4弾オープニングテーマが、同作から誕生したユニット「３年E組うた担」による10年ぶりの新曲「セツナBlossom」に決定した。また、第３弾エンディングテーマが帰りの会の新曲「スピカ」に決まり、これらの楽曲は2026年１月15日放送の第２期第15話より新しいオープニング＆エンディング映像とともに放送される。【写真】劇場版『暗殺教室』追加キャストの梅原裕一郎、山口勝平ら5人３