天皇、皇后両陛下の長女愛子さまは１日、２４歳の誕生日を迎えられた。戦後８０年にあたる今年は、激戦地・沖縄や被爆地・長崎を両陛下とともに訪問し、１１月には初の外国公式訪問としてラオスを訪れるなど、活動の幅を広げられた。愛子さまは、６月に沖縄、９月に長崎を初めて訪れ、戦没者遺族との懇談で戦中・戦後の労苦に思いをはせられた。戦争の記憶を後世に伝える語り部として活動する同世代や戦争体験者の話も聞き、平