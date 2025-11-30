◇スコットランド・プレミアリーグセルティック2―1ヒバーニアン（2025年11月30日英国・エディンバラ）セルティックのFW前田大然が敵地のヒバーニアン戦で今季4点目のゴールを決めて4連勝に貢献した。前半27分に前田のプレスが相手の連係ミスを誘い、敵陣の深い位置でボールを奪ったMF旗手怜央がペナルティーエリアに進入して右にパス。前田が左足ダイレクトで先制点を挙げた。1分後にも加点したチームは相手の反撃を1点