明治安田J1リーグ第37節、川崎フロンターレはホームでサンフレッチェ広島と対戦し、1-2で逆転負けを喫した。川崎Fを率いる長谷部茂利監督は「引退する2人（安藤駿介、車屋紳太郎）、チームを去る2人（チョン・ソンリョン、ジェジエウ）の4人。特に引退を覚悟した2人のために、試合に勝って送り出してあげたかった。悔しいです」と敗戦を悔やんだ。「試合に勝つためのメンバーを選びました」と長谷部監督。ジェジエウと車屋がセン