30日、英ポーツマスに帰港する空母「プリンス・オブ・ウェールズ」（BenMitchell撮影/英PA通信＝共同）【ロンドン共同】英海軍の空母「プリンス・オブ・ウェールズ」を中核とする空母打撃群が30日、英南部ポーツマスに帰港した。打撃群は4月下旬に出港。中国の台頭をけん制することなどを目的としてインド太平洋地域に展開し、日米などと共同訓練を実施した。8月には西太平洋で海上自衛隊や米軍と共同訓練を実施。神奈川県横