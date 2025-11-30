Maison de FLEURから、ホリデーシーズンにぴったりの新作『Noël à la crème（ノエル・ア・ラ・クレーム）』が登場。いちごとクリームをイメージした甘い世界観をまとった全6アイテムが、12月5日（金）より全国店舗と自社ECサイト「STRIPE CLUB」で発売されます。ホイップクリームを思わせるフリルや、いちごのチャームなど細部までこだわったデザインは、冬の装いに特別