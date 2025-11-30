福岡県警城南署は30日、福岡市城南区長尾1丁目16番付近の路上で28日午前8時ごろ、登校中の女子中学生が見知らぬ男から「ちょっと待って、話そうよ」「ハグしよう」「冬休みにデートしよう」などと声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は50〜60歳くらいで身長180程度。白色短髪、長ズボンを着用し、自転車に乗っていたという。