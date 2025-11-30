鹿児島県議会議員志布志市・曽於郡区の補欠選挙はきょう３０日夜、開票が行われました。 補欠選挙にはいずれも無所属・新人で元志布志市議の２人が立候補し、開票の結果、 ▼久井仁貴さん（３５）が８５７７票、 ▼南利尋さん（６１）が５９０３票で、久井さんが初当選を果たしました。 久井さんは、志布志港をいかした農林水産業の振興や、買い物弱者対策などを訴えていました。 （初当選した久井仁貴氏）「一軒一軒まわっ