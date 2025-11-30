[11.30 エールディビジ第14節 テルスター - フェイエノールト]日本代表エースFWがリーグ戦14点目を挙げた。フェイエノールトはオランダ・エールディビジ第14節でテルスターと対戦。先発出場したFW上田綺世は前半25分に先制点を決めた。前半25分、フェイエノールトはMFアニス・ハジ・ムーサが右サイドからクロスを上げる。PA右のニアサイドに詰めた上田が左足でトラップすると、相手マークが付きながらも巧みな右足シュートをゴ