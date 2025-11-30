リンクをコピーする

【プレミアリーグ第13節】(シェルハースト パーク)クリスタル・パレス 1-2(前半1-0)マンチェスター・U<得点者>[ク]ジャン・フィリップ・マテタ(36分)[マ]ジョシュア・ザークツィー(54分)、メイソン・マウント(63分)<警告>[ク]エディ・エンケティア(53分)、マーク・グエヒ(75分)、ジェフェルソン・レルマ(90分+3)[マ]ブライアン・ムベウモ(17分)、ルーク・ショー(72分)└鎌田大地は守→攻で圧倒的安定感も…2失点目に関