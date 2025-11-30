腹部の手術後や腸管の炎症によって腸管同士が癒着し塞がってしまうことがあります。 この状態はイレウス（腸閉塞）と呼ばれ、腹膜炎によって命にかかわる恐れもあるため注意が必要です。 イレウスは絶食と点滴によって軽快することが多いのですが、イレウスの状態や原因によっては緊急手術を行うことがあります。 腹部の手術歴のある人は、治療方法、イレウス治療後に気を付けるべきことについて知っておきましょう。 ※この記