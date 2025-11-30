◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３７節神戸０―０ＦＣ東京（３０日・ノエスタ）前節終了時点で３位の神戸は、今季の本拠最終戦をスコアレスドローで終えた。試合後にはセレモニーが行われ、吉田孝行監督が自ら退任を発表。その後、クラブからも正式に退任のリリースが出された。２０２２年のシーズン途中から就任し、その年チームを残留に導くと、２３年はリーグ初連覇を達成。昨季はリーグ２連覇に天皇杯優勝と、Ｊ１に残留させ