俳優・妻夫木聡が主演のＴＢＳ系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（日曜・午後９時）第８話が３０日に放送された。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）亡くなった耕造（佐藤浩市）から相続馬限定馬主としてロイヤルファミリーを引き継いだ耕一（目黒蓮）は、騎手を翔平（市原匠悟）に変更するよう提案する。しかも、これまで乗っていた主戦・隆二郎（高杉真宙）本人の前でだ。これには栗須（妻夫木）や調教師の