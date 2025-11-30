Z世代から絶大な人気を誇る伊藤桃々がプロデュースするランジェリーブランド『Rosem（ロゼム）』より、ホリデーシーズンにぴったりの新作ランジェリーが登場♡ふと振り向いた瞬間に視線を独り占めする大胆なバックスタイルと、上品な刺繍レースや艶めくサテンが特別な夜を演出します。シャインレッドとシャインブラックの2色で、可愛さと色っぽさの絶妙なバランスを楽しめます♪ 華やか