女優・鈴木京香（57）が30日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜夜10・00）にゲスト出演。休日の過ごし方ついて語る場面があった。番組MCの山崎育三郎から休日の過ごし方を問われた鈴木は「旅行が好きなので日本中を回ったり、できたら世界中も回りたいですけどね」と、旅行が趣味であることを明かした。最近訪れた場所は「日本では鳥取」とし、「鳥取の美術館がすごくよかったです」と説明。また、「久しぶりにロ