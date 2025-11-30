◆明治安田生命J1リーグ戦第37節福岡1―0G大阪（30日・ベスト電器スタジアム）J1アビスパ福岡は30日、来年2月に開幕する特別大会「百年構想リーグ」で選手が着用するユニホームを披露した。ホーム最終戦となった同日のG大阪戦後、ベスト電器スタジアムのビジョンでルーキーのFWサニブラウン・ハナンが着用した写真を紹介。ホームタウンの福岡市は市内を花や緑で彩る「一人一花運動」を行っており、福岡県の県花である梅の