新しい地図の稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾が30日、都内で行われた「応援のチカラ プロジェクト」発表記者会に登場した。左から稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾同プロジェクトは、来年3月に開催されるミラノ・コルティナ2026パラリンピック冬季競技大会に出場する日本代表選手たちに、全国から応援の声を届ける取り組み。公式ウェブサイトで応援メッセージを募集するほか、東京都立墨東特別支援学校の子どもたちが「応援」をテーマに