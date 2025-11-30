11月30日未明、名古屋市守山区で、飲酒運転で事故を起こしたにもかかわらず車を放置して逃走したとして31歳の男が逮捕されました。 酒気帯び運転などの疑いで逮捕されたのは、名古屋市守山区の会社員、渡辺巧樹容疑者（31）です。 警察によりますと渡辺容疑者は、30日午前4時半ごろ、守山区の路上で酒を飲んだ状態で車を運転し、中央分離帯や歩道の縁石に衝突する事故を起こしたにもかかわらず、車を放置し逃走した疑