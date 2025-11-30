◆陸上第３２５回日体大長距離競技会（３０日、横浜市・日体大健志台陸上競技場）男子３０００メートル障害で東京世界陸上（９月）８位入賞の三浦龍司（スバル）が世陸後初レースとしてＮＧＣ男子５０００メートルに臨み、１３分２８秒６１で日本人トップの２位だった。来年１月１日の全日本実業団対抗駅伝（ニューイヤー駅伝）へ「どれだけ走りの状態が戻っているか、確認するため」と位置づけたレース。「目標は（１３分）