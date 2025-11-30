「競泳・ジャパンオープン」（３０日、東京アクアティクスセンター）女子１００メートルバタフライ決勝が行われ、昨夏のパリ五輪代表の池江璃花子（横浜ゴム）は５８秒３５で４位だった。「さすがに表彰台には乗りたかった」と悔しさはにじませつつも、泳ぎの内容には充実感。「感覚は悪くない。今回の目標の『泳ぎを崩さない』ことは、クリアして終われたのかな」とうなずいた。年内の国内主要大会はこれで終了。池江にとっ