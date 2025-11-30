激変した俳優・東出昌大の姿に、ひろゆき（西村博之）が驚き。思わずツッコミを入れる一幕があった。【映像】「反省して頭丸めて…！？」激変した東出昌大の姿ABEMAオリジナルドキュメンタリーバラエティ番組『世界の果てに、くるま置いてきた』＃10が11月30日に放送された。『世界の果てに、○○置いてきた』シリーズ（通称・せかはて）の第3弾となる本作では、令和ロマン・くるまが南アジア縦断旅に挑んでいる。南アジア旅