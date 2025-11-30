落語家の二代目林家三平（５４）が３０日、東京・浅草演芸ホールで行われた特別講演「昭和の爆笑王初代林家三平生誕１００年祭」に林家ペー、お笑いコンビ・ハンジロウ、ミュージシャンの細野晴臣と出演した。１９８０年９月２０日に５４歳で亡くなった父である初代の生誕１００年を記念した公演。三平は「生誕１００年を祝える人間は林家三平しかおりません」とし「祝ってもらえるのはうちの父とモーツァルトとベートーベン