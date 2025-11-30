【FIBAワールドカップ予選】日本代表 90−64 チャイニーズ・タイペイ代表（11月28日／GLION ARENA KOBE）【映像】海外実況も大興奮！「奇跡のブザービーター」バスケットボール日本代表のスモールフォワード馬場雄大が、ハーフコートショットによるブザービーターを成功。この衝撃的なプレーに、国際映像の実況アナウンサーが思わず日本語で絶叫した。日本代表は11月28日、FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区