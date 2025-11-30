【エルサレム共同】イスラエル当局は30日、ネタニヤフ首相がヘルツォグ大統領に対して恩赦を要請したと発表した。ネタニヤフ氏は収賄や背任の罪に問われて裁判を抱えている。イスラエルの後ろ盾米国のトランプ大統領は、ネタニヤフ氏に恩赦を与えるようたびたび言明している。ヘルツォグ氏は12日、トランプ氏から恩赦を求める書簡が送られたと発表していた。