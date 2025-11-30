女子SP演技する松生理乃＝名古屋市ガイシプラザフィギュアスケート女子でミラノ・コルティナ冬季五輪代表を目指している松生理乃（中京大）が30日、名古屋市のガイシプラザで愛知県大会に出場し、ショートプログラム（SP）だけの争いを69.31点で制した。国際スケート連盟非公認ながら、自己ベストを約3点も上回り「足の感覚がすごく良くて、そのまま最後までいけた」と話した。3位に入った22日までのグランプリ・シリーズ第6