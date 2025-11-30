「チャレンジカップ・ＳＧ」（３０日、福岡）優勝戦は２号艇の山口剛（４３）＝広島・９１期・Ａ１＝が２コースから差して勝利。２０１０年３月の平和島でのボートレースクラシック以来２回目のＳＧ優勝を飾った。また、優勝賞金３７００万円を加算して、一気に賞金ランキングは７位に浮上した。これでＳＧ・グランプリ（１２月１６〜２１日・住之江）に出場する賞金上位１８人が決定した。優勝戦はインからコンマ０４のトッ