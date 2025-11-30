相模原市の旧藤野町地区の山の中腹にある手紙の形をした巨大アート作品「緑のラブレター」（相模原市緑区）が大規模修繕されることになった。東京から山梨に向かう中央自動車道やＪＲ中央線の左側に見え、人々の目を引いてきた地域のシンボル。老朽化に伴いシートの全面張り替えなどが必要となった。作品は縦１７メートル、横２６メートル。１９８９年に地元の造形作家・高橋政行さん（７５）が、同市と合併する前の旧藤野町の