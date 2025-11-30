「レディースチャレンジカップ・Ｇ２」（３０日、福岡）１１Ｒで行われた優勝戦は４号艇の守屋美穂（３６）＝岡山・１０１期・Ａ１＝が、４カドまくりで勝利。このタイトルは２０１８年（芦屋）以来２回目、通算では５回目のＧ２優勝を飾った。この優勝で女子の賞金ランキング２位も決まった。結局入れ替えはなく、年末のプレミアムＧ１・クイーンズクライマックス（１２月２８〜３１日・大村）に出場する賞金上位１２人が決定