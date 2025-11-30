「昭和の爆笑王初代三平生誕100年祭」が30日、浅草演芸ホールで開催された。2代目林家三平（54）のほか、林家ぺー（84）、YMOの細野晴臣（78）らが登場した。最初に初代林家三平さんの映像が流れた後、続々とゲストが登場。舞台終了後の囲み取材で、初代と2代目を両方知るぺーは、2代目の姿を見て「似ているよ、サラブレッドだからね。私が見ているから間違いない」と太鼓判を押した。また、ぺーは舞台中に「火事とけんかは江戸