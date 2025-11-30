「昭和の爆笑王初代三平生誕100年祭」が30日、浅草演芸ホールで開催された。2代目林家三平（54）のほかに、林家ぺー（84）、YMOの細野晴臣（78）らが登場した。最初に初代林家三平さんの映像が流れた後、続々とゲストが登場した。細野は初代三平さんからもらったという年季の入った直筆のサイン色紙を持参し、「初めて（寄席を）見た時は『くだらないな』と思ったけど、くだらないのが面白いんですよね。ファンになっていました