Image: minimalleather こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。「探す時間」と「肩の負担」の軽減。それが「GEMEE」のもたらすメリットです。秘密は、考え抜かれた軽量設計と、スマホや鍵が迷子になりにくい「7カ所の指定席」。この設計、ちょっと詳しく見ていきましょう。もう迷わない。モノの「指定席」という快感