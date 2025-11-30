¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£³£°Æü½©ÅÄÂç²ñ¤Î¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥¿¥Ã¥°¥ê¡¼¥°¡×£Â¥Ö¥í¥Ã¥¯¸ø¼°Àï¤Ç¡¢Ãª¶¶¹°»ê¡Ê£´£¹¡Ë¡¢¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥º¥â¡Ê£³£¹¡ËÁÈ¤¬¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼Jr.¡Ê£³£¸¡Ë¡¢Âç´äÎÍÊ¿¡Ê£²£·¡ËÁÈ¤«¤é½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£¥¶¥Ã¥¯¤Î¼¹¤è¤¦¤Êº¸ÏÓ¹¶¤á¤Ë¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿Ãª¶¶¤Ï¡¢Âç´ä¤ò¥Æ¥­¥µ¥¹¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¥Û¡¼¥ë¥É¤ËÊá³Í¤·¤ÆÈ¿·â¤ËÅ¾¤¸¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤òÊÑ·¿¥Ï¡¼¥Õ¥Ü¥¹¥È¥ó¤ËÀÚ¤êÊÖ¤µ¤ì¡¢ºÆ¤ÓÌÔ¹¶¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤¿¡£Âç´ä¤Î¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¤«¤é¤Î¥¶¥Ã¥¯¤Î