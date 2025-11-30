新日本プロレス３０日秋田大会の「ワールドタッグリーグ」Ｂブロック公式戦で、ＩＷＧＰタッグ王者の「ノックアウト・ブラザーズ（Ｋ．Ｏ．Ｂ）」ことＹｕｔｏ―Ｉｃｅ（２８）、ＯＳＫＡＲ（２７）組が「ユナイテッド・エンパイア」のグレート―Ｏ―カーン、カラム・ニューマン（２３）組を下し２勝目を挙げた。メンバーの離脱が相次ぎ何やら不穏な空気が流れている連合帝国を、王者組が粉砕した。孤立したＯＳＫＡＲが敵チー