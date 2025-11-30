今季はグレーの人気が上昇中。洗練されたニュアンスをまとえるトレンドカラーでありながら、大人の着こなしにもすっと寄り添います。今回は、そんなグレーを品よくカッコよく取り入れられそうな【GU（ジーユー）】のコートにフォーカス。いつもは黒を選びがちな人も、スマートさとこなれ感が好バランスなグレーに注目してみて。 スマートな見た目とゆとりのバランス