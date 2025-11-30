女子プロレス「スターダム」のタッグリーグ戦「ゴッデス・オブ・スターダム」優勝決定戦（３０日、浜松総合産業展示館）で、ＮＥＷＢＬＯＯＤタッグ王者・さくらあや（２９）＆玖麗さやか（２５）の「さくらら」が初制覇を果たした。２人は勝ち点８でブルーゴッデスを３位通過し、決勝トーナメントに進出。２９日の大阪大会では１回戦でビー・プレストリー、飯田沙耶組、準決勝でメーガン・ベーン、ＨＡＮＡＫＯ組を撃破し、