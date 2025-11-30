ディズニー映画『ズートピア２』の公開を記念し、“ズートピア化計画”が日本で本格始動！その第一弾として、静岡県が全国初の「ズートピア」パートナー都市に就任し、県知事による発表会見を開催。会場にはジュディ役の上戸彩さんも登壇し、駅名看板の変更や大型ビジュアルの設置など静岡全域を巻き込むコラボ施策が続々と明らかに。映画の魅力と県の特色が重なり合う、特別な取り組みがスタートしました。 映画『ズートピア