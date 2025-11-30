TBSの宇賀神メグアナウンサー（29）が30日、自身のインスタグラムを更新。「まさか」の取材を報告した。宇賀神アナは「NPB AWARDS 2025取材させていただきました」と投稿。「まさか阪神タイガースの藤川監督や選手の皆さまに直接お話を伺えるとは…！貴重な機会をいただき光栄です。ありがとうございました」とつづった。宇賀神アナは知る人ぞ知る大の阪神ファン。これまでにも縦じまユニホームを着用して阪神戦を観戦する姿