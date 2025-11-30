◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３７節川崎１―２広島（３０日・Ｕ等々力）川崎は広島に１―２と逆転負けし、ホーム最終戦を飾れなかった。前半１２分にＦＷ伊藤達哉が先制したが、前半アディショナルタイム４分に同点に追いつかれると、後半１１分にＦＷ中村草太に決勝点を許した。シュート数は５対１６と劣勢だった。試合後には、今季限りで現役を引退するＤＦ車屋紳太郎、ＧＫ安藤駿介の引退セレモニーが行われた。今季いっぱい