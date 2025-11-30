Photo: 中川真知子 マイク、欲しかったんですよね。でも、私はストリーマーでも音声チャットをするようなゲーマーでもないし、そもそも所有しているほぼ全てのイヤホンやヘッドセットにマイクが付いているし、買わなきゃいけない理由もないよな〜と思っていました。だから、欲しいとは思いつつ、いつも後回しにしていたんです。でも、Amazonのブラックフライデーセールで、RAZER（レイザー）