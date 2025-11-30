「保守」のイメージとは裏腹に、安倍政権は「グローバリズム」を推進しました。なぜ海外メディアは安倍批判をやめたのか？『世界史講師が語る「保守」って何？』（茂木誠著）では、世界史的視点と戦後日本政治史の視点で「保守」と「リベラル」の現在について解説しています。今回は本書から一部抜粋し、安倍晋三元首相の「経済グローバリスト」としての政策と、それが保守層の分裂や親中派の台頭を招いた背景について紹介します。