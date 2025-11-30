中国メディアの快科技によると、上海の警察当局はこのほど、路面に自分で駐車枠を書いて駐車した男に罰金2000元（約4万4000円）と原状回復費2200元（約4万8400円）を科した。男は反射ベストを着用して路面にスプレーで駐車枠を大まかに書いた後、服を着替えてその枠内に自家用車を止めた。その一部始終が公共監視カメラに記録されていた。路面に自分で駐車枠を書いて駐車した男警察の聴取に対し、男は「何も知らない」と話していた