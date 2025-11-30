日本では高市政権が“ルールを守らない外国人への厳格対応”を打ち出し、SNSでは賛同の声が広がっています。治安悪化で生活の不安が高まる中、日本でも“外国人とどう共生するのか”が大きな論点に。一方、アメリカでは不法移民問題が国家レベルの危機に発展し、州兵派遣まで行われているという報道も。本記事では、この混迷の背景と移民国家アメリカが直面する現実を、『日本人が知っておくべきアメリカのこと』（中林美恵子・著