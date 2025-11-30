日韓OB戦に韓国の4番として出場かつてワールド・ベースボール・クラシック（WBC）などで激戦を見せた日韓両国のレジェンドが集結する「日韓ドリームプレーヤーズゲーム2025 supported by DAISO」が30日、エスコンフィールドで開催された。オリックスやソフトバンクで活躍した李大浩（イ・デホ）氏が韓国の4番として出場し、本塁打を含む3安打でMVPに輝く大暴れを見せた。3回には元阪神の岩田稔氏から右中間フェンス直撃の適時